«القوى العاملة»: توفير أكثر من 8500 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من خلال نشرة التوظيف التي تصدر نصف شهرية من توفير 7665 فرصة عمل للذكور والإناث، منها قادرون باختلاف فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 70 شركة ومصنع قطاع خاص فى 17 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجاري .

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من ديسمبر 2021، في النشرة السابقة وعددها 927 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 8592 فرصة عمل.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرصة متوفرة في 17 محافظة هي : القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، والإسماعيلية ، والقليوبية ، ودمياط ، والبحيرة ، والشرقية ، والمنوفية ، وقنا ، والفيوم ، والوادي الجديد ، وشمال سيناء ، وأسيوط ، وسوهاج ، والمنيا ، والدقهلية .

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 450 فرد أمن براتب يصل لـ 3400 جنيه ، و 20 مشرف أمن براتب 5000 جنيه ، و10 مدخل بيانات ، و 10 مراقب كاميرات ، و10 فرد أمن إداري .

وأشار إلى أن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 14 مهندس إنتاج ، و 5 مهندس صيانة ، و 12 محاسب ، و17 مندوب مبيعات ، و 10 مسئولة موارد بشرية ، و 6 مسئول شئون إدارية ، و 5 مسئول نظم معلومات ، ومراجع حسابات ، وخدمة عملاء ، و 30 أمين مخازن ، و 10 مساعد أمين مخزن ، و395 فنى جودة ، و 1343 عامل إنتاج ، و 45 عامل مخزن ، و 232 فرد امن ، و 1678 عامل ماكينة خياطة ، 289 عامل عادي ، و 318 عامل تعبئة وتغليف ، و 115 عامل تشطيب ، و 100 عامل نسيج ، و 50 عامل فرن ، و 50 عامل طباعة ، و 15 عامل فورم ، و 119 مشرف إنتاج ، و 200 مساعد مشرف ، و200 عامل تشغيل ميكانيكا ، و 4 مشرف صيانة ، و41 سائق كلارك ، و 5 فنى سلامة وصحة مهنية ، و 5 عامل كنترول ، و 8 فنى طباعة ، و 2 فنى ميكانيكا ، و 50 مساعد تشغيل ، و 47 فنى لحام CO2 ، و24 فنى برادة ، 32 حجار ، و 3 جزار ، و 50 عامل مكواة ، و 100 عامل قص .

كما تم توفير فرص عمل بالسويس وبورسعيد والإسماعيلية ، تمثلت في 4 خياط ، و 16 عامل نظافة، و 65 عامل إنتاج ، و سكرتيرة ، وعامل صيانة ، و 2 عامل مخازن .

وفي البحيرة يوجد 525 فنى سنجر و اورليه وأوفر ، و 20 مكوجي ، و15 مشرف ، و 100 فرد أمن ، و 50 عامل تعبئة وتغليف ، و 50 فني جودة .

وتوفير فرص عمل بدمياط والمنوفية شملت : مهندس ميكانيكا ، و 2 محاسب ، ومسئول مخازن ، و 2 مندوب مبيعات ، و 23 عامل عادي ، و8 فرد امن ، و 5 نساج ، و 10 مشرف تنمية أسواق ، و 60 أخصائي خدمات مالية فردي وجماعي .

وهناك عدد من الوظائف في البحيرة تضمنت : 4 مسئول ائتمان ، و 5 مهندس زراعي ، و 15 عامل زراعي ، وفنى صيانة ، و 15 عمال انتاج ، و 8 فنى حقن ونفخ بلاستيك .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت : 10 محاسب يجيد الحاسب الآلي ، و 2 أمين خزينة ، و 90 عامل إنتاج ، و 40 عامل عادي ، و 10 عامل ثلاجات ، و 4 مساعد حداد ، و 4 كهربائي ، و10 فرد أمن .

وفي الفيوم يوجد 149 فرصة عمل متاحة ، منها :100 فرد أمن ، و 12 شيف فرن ، و 3 نجار ، و 2 فنى تحميل ، و 20 عامل خياطة ، و 2 كاشير ، و 4 ويتر ، و 4 ستيوارد .

ووفرت مديرية القوى العاملة بالدقهلية فرص عمل شملت : مدير مصنع، و8 مدير مبيعات ، ومدير حسابات ، و 9 محاسبين ، ومحامين ، و 11 مندوب مبيعات ، و 2 فنى مبردات هواء ، و 2 أخصائي إتصالات ، و 9 أخصائي رقابة وتسويق ، و6 ممثل خدمة عملاء ، و 8 موظف إداري ، و3 عامل خياطة ، و 3 عامل تشطيب ، و 3 عمال لمصنع حلوي ، و 2 سائق كلارك ، و 2 عامل صناعة كرتون ، و 16 أمين مخزن ، و 2 اخصائي خدمات ، وملاحظ .

أما المنيا وأسوان والوادي الجديد فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : محاسب ، و 22 أخصائي إئتمان ، و 3 منسقة ميدانية، و 2 مهندس كهرباء، و 10 عامل زراعي، و مقدم مشروبات، و 2 عامل عادي .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بأسيوط مجموعة من فرص العمل شملت : 5 معلمة ( إنجليزي – عربي – رياضيات ) ، و 5 أخصائي ، و مهندس ، و 2 محاسب ، و 7 عمال عاديين .

أما قنا فقد وفرت فرص عمل متنوعة ومنها : 2 مهندس كهرباء ، و 2 مهندس ميكانيكا كونترول ، و 2 محاسب ، و 2 مشرف تيار خفيف ، و 18 فنى ( تكييف وتبريد – استدعاء آلي – كنترول لوحات تيار ) ، و 4 فني ماكينة CNC .

وفي شمال سيناء يوجد 2 معلم ، و 3 محاسب ، و 10 مندوب مبيعات ، و4 أمين مخزن ، و 3 سائق رخصة اولى وثانية ، و 10 عامل عادي.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف:

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