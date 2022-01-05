الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يعرض 3 فبراير.. «نتفيلكس» تطرح البوستر الرسمي لمسلسل «البحث عن علا»

مسلسل البحث عن علا
مسلسل البحث عن علا

طرحت شبكة “نتفيلكس” البوستر الدعائي والرسمي لمسلسل “البحث عن علا” استعدادًا لعرضه. 

ويعرض المسلسل المنتظر "البحث عن علا" حصريًا على نتفليكس في 3 فبراير المقبل بعد تأجيله أكثر من مرة. 

ويشهد مسلسل "البحث عن علا"عودة الشخصية المحبوبة علا عبد الصبور والتي تلعب دورها النجمة الموهوبة هند صبري، وتواجه علا عبد الصبور تحديات مختلفة خلال المرحلة الجديدة من حياتها و تكتشف حقائق ومفاجآت لم تكن تعلم بوجودها.

خلال رحلتها، تفاجأ “علا” بالكثير من الصدمات والألم وخيبات الأمل، لكن تلك الصدمات تمكنها من رسم الطريق الذي يمكنها من إعادة اكتشاف ذاتها. 

إصرار وشغف “علا” سيكونا المحركين الأساسيين اللذين يدفعانها لمواصلة رحلتها، بالإضافة إلى دعم أهلها وأصدقائها ومساندتهم لها خلال هذه المرحلة.

مسلسل البحث عن علا هو مسلسل درامي كوميدي يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات.

 

أبطال مسلسل البحث عن علا

يضم المسلسل نخبة من كبار الفنانين مثل: سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف، وكذلك قائمة من ضيوف الشرف تضم نخبة من النجوم الكبار والأسماء اللامعة. 

وسيعرض مسلسل "البحث عن علا"  في 190 دولة حول العالم، مترجماً إلى أكثر من 32 لغة ومدبلج إلى 4 لغات.

"البحث عن علا" من بطولة النجمة هند صبري، والتي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها “SALAM PROD” بالتعاون مع “Partner Pro” والمنتج المنفذ أمين المصري، المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال ومن إخراج هادي الباجوري.

هند صبري البحث عن علا مسلسل البحث عن علا بوستر رسمي موعد عرض مسلسل البحث عن علا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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