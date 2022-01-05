الأربعاء 05 يناير 2022
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سياسي

شيماء حلاوة: إصدار 1119 وثيقة تأمين للمصريين بالخارج شهادة نجاح

النائبة شيماء حلاوة
النائبة شيماء حلاوة

أشادت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بعدد المشتركين فى مجمعة التأمين الاختياري على المصريين المقيمين بالخارج، والتى وصلت فى يومها الأول إلى 1119 وثيقة، واعتبرت ذلك شهادة نجاح لهذه الوثيقة متمنية أن يشترك بها كل المصريين في الخارج، نظرا لأهميتها التأمينية ولصون وحماية المصريين فى الخارج.

وأكملت حلاوة، أن الوثيقة حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، مقابل قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه فقط سنويا، وتمتد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم.

 ودعت عضو مجلس النواب كل المصريين فى الخارج بالاشتراك خصوصا ان طريقة الاشتراك سهلة وبسيطة، وتتم من خلال  الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، https://epti-egy.org/ep/.

وأضافت حلاوة، أن وثيقة التأمين تتيح سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى في حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفي حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.

 وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وقعت في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة. 

 ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

عضو مجلس النواب النائبة شيماء حلاوة التأمين الاختياري المصريين المقيمين بالخارج شهادة نجاح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة

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وائل لطفي

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