الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ميرهان حسين تتألق فى أولى بطولاتها المطلقة وتبهر الجمهور بحكاية «وأنسى روحى وياك»

ميرهان حسين
ميرهان حسين

بعد نجاحها الكبير في مسلسل "ستات بيت المعادي"، تتألق النجمة ميرهان حسين حاليا في أولى بطولاتها المطلقة عبر حكاية "وانسى روحى وياك"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، حيث تمردت ميرهان من خلال العمل على كل الشخوص التي قدمتها سابقا فى الدراما التليفزيونية، وظهرت بشكل جديد ومختلف عليها تماماً بعيدا عن الأدوار النمطية التي اعتاد المخرجون أن يحصرنها فيها.

 ميرهان حسين 

واستطاعت ميرهان حسين مع عرض أولى حلقات الحكاية أن تثبت نفسها وتتفوق على الجميع، حيث أبهرت الجمهور بأدائها المتزن وغير المتكلف لشخصية "قمر" الفتاة الرقيقة التى تعمل خادمة فى أحد القصور الفخمة، وخلال سياق الأحداث تتعرف على السائق الجديد الذى يبدأ عمله فى المنزل الفخم ويجسده محمد عز وتحدث فيما بينهما المفارقات الدرامية.

 ميرهان حسين 

ونجحت النجمة ميرهان حسين، فى الإلمام بتفاصيل وروح شخصية "قمر"، لتظهر بشكل مختلف بعيدا عن الأدوار النمطية والمكررة، ما دفع جمهور مواقع التواصل الاجتماعي للإشادة بها وبمستواها الفنى، وبتنقلاتها عبر المشاهد بسلاسة وخفة.

 ميرهان حسين 

وتأتي حكاية "وانسى روحى وياك"، لتؤكد على موهبة ميرهان حسين فى التمثيل، إذ إنها تعد من النجمات الموهوبات والتلقائيات، التى تستطيع تقديم كل الأدوار البسيطة والمعقدة.

 ميرهان حسين 

وحكاية "وانسى روحى وياك" تعد الحكاية السادسة من الجزء الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك" بطولة ميرهان حسين، محمد عز، أيمن عزب، مروة الأزلى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود يس، وإخراج عصام نصار.

 ميرهان حسين 
 ميرهان حسين 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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