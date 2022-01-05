محافظ القليوبية يشدد على سرعة استكمال الإزالات ورفع المخلفات

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة موسعة، تفقد خلالها الأعمال التي تجري على الطريق الدائري، عند مدن قليوب والخصوص والخانكة وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، مشددا على ضرورة رفع كافة المخلفات المتراكمة والرتش فورا، وسرعة استكمال الإزالات على الطريق الدائري للانتهاء من توسعة الطريق في أقرب وقت ممكن، كما تفقد الطريق البطىء الموازي للطريق الدائري، والأعمال التي تجري لتوسعته، موجها برفع الإشغالات الخاصة بالشركات فورا.

كما تفقد أعمال الرصف بشارع 59 مجاري بحي شرق شبرا، والذى يعد طريق رئيسي يربط ما بين شارعي 15 مايو وعزيز صدقي على طريق ترعة الإسماعيلية بطول 2 كم وبعرض 25م2 تقريبا وبتكلفة تصل الى 12.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، ويأتي ذلك في إطار العمل على رفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة المرور بالحي.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على المهندسين والمقاول بضرورة سرعة الانتهاء من الرصف في أسرع وقت ممكن، واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف التي تمت بمنطقة عزبة أفندينا بطول 1.2 كيلو بتكلفة 6 ملايين جنيه لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المروري، وحل مشكلة التكدسات المرورية داخل المنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز وأكد على سرعة انتهاء الأعمال بالمواصفات الفنية و القياسية المطلوبة.

جاءت الجولة التفقدية بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب، والعميد خالد فوزي رئيس حي شرق، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، ومجدي نجاح رئيس مركز ومدينة قليوب، والعميد عبد التواب رفعت رئيس مجلس مدينة الخصوص، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.