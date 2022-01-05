حبس 6 موظفين تقاضوا رشوة لتسهيل البناء المخالف بالغربية

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الأربعاء، حبس 6 موظفين سابقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتقاضي رشوة وتربيحهم مبالغ 12 مليون جنيه من المال العام.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، القبض على 6 موظفين؛ بتهمة التواطؤ مع 24 مواطنًا في الاعتداء والبناء على أراضي الدولة، وتقاضي رشوة وتربيحهم مبالغ 12 مليون جنيه بمدينة المحلة فى الغربية.

وأكدت التحريات والمعلومات أن المتهمين تواطئوا مع المواطنين، وتغاضوا عن اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة ضد المتهمين في تلك القضايا مقابل مبالغ مالية تقاضوها على سبيل الرشوة.