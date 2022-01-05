الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 6 موظفين تقاضوا رشوة لتسهيل البناء المخالف بالغربية

رشوة
رشوة

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الأربعاء، حبس 6 موظفين سابقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتقاضي رشوة وتربيحهم مبالغ 12 مليون جنيه من المال العام.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، القبض على 6 موظفين؛ بتهمة التواطؤ مع 24 مواطنًا في الاعتداء والبناء على أراضي الدولة، وتقاضي رشوة وتربيحهم مبالغ 12 مليون جنيه  بمدينة المحلة  فى الغربية.

وأكدت التحريات والمعلومات أن المتهمين تواطئوا مع المواطنين، وتغاضوا عن اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة ضد المتهمين في تلك القضايا مقابل مبالغ مالية تقاضوها على سبيل الرشوة.

تقاضي رشوة التحقيقات موظفين سابقين حبس النيابة العامة في الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

قائدها دخل في غيبوبة.. تحقيقات موسعة في اصطدام سيارة بطفل في أكتوبر

مهندس يتقدم بدعوى إسقاط نسب: «على علاقة بأحد الأشخاص وأعطته المصوغات الذهبية»

اعترافات لصوص قتلوا «غفير» في بني سويف

وزيرة الصناعة تُصدر قرارًا بمد فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمدة

تطعيم 5.7 مليون طفل بشكل كامل ضد «كورونا» في الفلبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة يومية بـ«كورونا»

مواجهات مع الاحتلال في قلنديا.. وإصابات بالرصاص في بيتا

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد