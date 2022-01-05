الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

استهلت مؤشرات البورصة، تعاملات اليوم الأربعاء -آخر تداولات الأسبوع، على صعود جماعي بدعم من عمليات شراء مؤسسية على أغلبية الأسهم الكبرى والقيادية.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت  0.05 % ، ليصل إلى مستوى 11988 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت  0.26% ، ليصل إلى مستوى 2158 نقطة.

وصعد فيه مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.22%، ليصل إلى مستوى 14335 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.28%، ليصل إلى مستوى 4746 نقطة.

كما ارتفعت المؤشرات الثانوية بالسوق، حيث صعد المؤشر الذي يقيس اداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2306 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3370 نقطة.

 

 

 

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وائل لطفي

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