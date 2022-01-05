صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

استهلت مؤشرات البورصة، تعاملات اليوم الأربعاء -آخر تداولات الأسبوع، على صعود جماعي بدعم من عمليات شراء مؤسسية على أغلبية الأسهم الكبرى والقيادية.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.05 % ، ليصل إلى مستوى 11988 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.26% ، ليصل إلى مستوى 2158 نقطة.

وصعد فيه مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.22%، ليصل إلى مستوى 14335 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.28%، ليصل إلى مستوى 4746 نقطة.

كما ارتفعت المؤشرات الثانوية بالسوق، حيث صعد المؤشر الذي يقيس اداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2306 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3370 نقطة.