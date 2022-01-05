الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسوان

تصادم سيارتين بأسوان
تصادم سيارتين بأسوان

أصيب 7 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمنطقة الزلابية في مدينة أسوان، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. 

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بتصادم سيارتين ميكروباص بميدان الزلابية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. 

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: محمد قاسم حسن 30 سنة، عبد المنعم محمد رجب 60، رشاد عثمان عبدالله 40 سنة، حنان عبد الفراج 43 سنة، محاسن عبده محمد 28 سنة، اميمة عبدالشكور جمعة 50 سنة، بدر احمد عصمت 9 سنوات .

وبناءً على تعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان؛ توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة السيطرة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

أسوان حادث تصادم أمن أسوان بالأسماء ميكروباص سيارتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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