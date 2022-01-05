الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد الشامي يبدأ تصوير دوره في «دايمًا عامر» الأسبوع المقبل

أحمد الشامي
أحمد الشامي

يبدأ  الفنان والمطرب  أحمد الشامي، تصوير دوره فى المسلسل الدرامي الجديد "دايمًا عامر" مع النجم مصطفي شعبان والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل في الغردقة مطلع الأسبوع المقبل مع أبطال المسلسل ويعود نجوم المسلسل إلى القاهرة الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري لبدء التصوير في عدد من اللوكيشنات المختلفة.

وكان النجم مصطفى شعبان قد بدأ تصوير المشاهد الأولى من مسلسله "دايمًا عامر"، الجمعة الماضية فى مدينة الغردقة وجمعته المشاهد الأولى بالفنانة الكبيرة لبلبة والفنانة الشابة ميرنا نور الدين، والعمل يكتبه ورشة كتابة تحت قيادة المؤلف أحمد عبد الفتاح.

ووضعت الشركة المنتجة خطة زمنية للانتهاء من جميع مشاهد العمل قبل حلول شهر رمضان بوقف كافٍ حتى لا يضطر أبطال المسلسل للتصوير خلال شهر رمضان. 

مسلسل "دايمًا عامر" يعيد مصطفى شعبان  للتعاون مع المخرج مجدي الهواري بعد 7 سنوات منذ آخر أعمالهما معًا من خلال مسلسل "مزاج الخير".

والمسلسل من بطولة مصطفي شعبان، و لبلبة، أحمد الشامي، و كريم عفيفي، و محمد ثروت، وميرنا نور الدين وعدد كبير من الفنانين ومن إخراج مجدي الهواري ومن كتابة أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

 

أحمد الشامي الفنان أحمد الشامي المطرب احمد الشامى مسلسل دايما عامر عامر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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