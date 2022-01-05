الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تكشف آخر نتائج مشروع تأهيل وتبطين الترع

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال مراحل التنفيذ.

وأنجزت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم اليوم الأربعاء، أعمال تأهيل وتبطين 3807,61 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 8,90 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع بالكمية المناسبة وتوقيت محدد خلال رى المحاصيل الزراعية.

من جهته قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة تستهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أهميتها في تحسين شبكة الترع بمختلف المحافظات، وايضا إتمام عمليات الصيانة الدورية لها بأساليب علمية تحافظ عليها للأجيال القادمة والحفاظ على الموارد المائية المتاحة.

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور"، إلى إعطاء أولوية في تنفيذ المشروع القومى بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف القرى الأقل دخلا، حيث يتم تحقيق عائد اقتصادي، وأيضا المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

عبدالفتاح السيسي عمل الرئيس مصر وزارة المبادرة الرئاسية المحافظات الأراضي الزراعية ترشيد استهلاك المياه

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وائل لطفي

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