إزالة 362 حالة تعدٍ على نهر النيل والمجارى المائية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

إنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 362 حالة تعدٍ فى نطاق محافظات "سوهاج - أسيوط - المنيا - الدقهلية - القليوبية - المنوفية - الغربية"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية.

من جانبه قال المهندس سامي الشابورى، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، وأيضا الحد من التلوث والقمامة التى تؤدى إلى التأثير على سلامة تصرفات المباه.

و أوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، في تصريحات لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي الترع والمصارف والمجاري المائية، بالمخالفة لكافة القوانين المنظمة لذلك.

مواجهة قانونية للمخالفات على نهر النيل وفرعيه

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ حملات إزالة مكبرة للتعديات خلال فترة ستة أشهر، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المختصة.

كما يتم التصدى لجميع المخالفات المرتكبة في إطار احكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حمايه مجري نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 1982.