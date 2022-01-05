مرشح لمنصب حاكم بنلسفانيا يتهم بايدن بإدخال مهاجرين غير شرعيين للولاية

قال مرشح جمهوري لشغل منصب حاكم ولاية بنسلفانيا في الايات المتحدة الامريكية “لو بارليتا”: إن هناك طائرات تهبط في الولاية، وعلى متننها مهاجرون غير شرعيين مما يهدد سكان الولاية، وذلك بتنظيم وموافقة من إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن وفقا لما نقلته وسائل اعلام عالمية اليوم الأربعاء.

وتابع لو بارليتا "أن طائرة هبطت في مطار ليهاي فالي الدولي، الخميس الماضي، بألينتاون، كما وصل آخرون إلى سكرانتون قبل أسبوع، متحدثا عن 4 رحلات في هذا الإطار.

كما نشر المرشح الجمهوري صور قال إنها طائرات مستأجرة.

وتابع: لقد أقلعت من ولاية تكساس الجنوبية المحاذية للحدود مع المكسيك ووصلت إلى سكرانتون في ولايته يوم عيد الميلاد.

كما اتهم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن بادخال الطائرات مؤكدا ، بأنها تهدد سلامة سكان ولاية بنسيلفانيا بهذه الأفعال، وقال: " إن السرية الكبيرة وتجاهل سكان الولاية مستمران".

بينما نفى النائب في مجلس النواب الأميركي عن الولاية ذاتها، مات كارترايت، مزاعم المرشح الجمهوري.

وقال: إن الرحلات الجوية كانت جزءا من عمل مشترك بين وزارة الصحة وبرنامج الخدمات الإنسانية الذي يعمل منذ سنوات طويلة وأشرفت عليه إدارات أميركية متعاقبة.

وأضاف: أن هذه الطائرات كانت تقل أطفالا غير مصحوبين بذويهم من أميركا الوسطى، بما في ذلك هندوراس وجواتيمالا.

يأتي هذا فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن خطته التمويلية لمواجهة تفشي جائحة "كورونا" والتي تقدر ب9ر1 تريليون دولار، تتضمن مليارات الدولارات للمساعدة في دعم إعادة فتح المدارس، معربا عن اعتقاده بعدم الحاجة إلى إغلاق المدارس في ظل موجة الانتشار الكبيرة لمتحور أميكرون.



وأضاف بايدن في تصريحات بالبيض الأبيض اليوم أنه ليس لدى الإدارة الأمريكية سبب للتفكير في المرحلة الراهنة أن أوميكرون أسوأ للأطفال من المتحورات السابقة، قائلا: "نحن نعلم أن أطفالنا يمكن أن يكونوا آمنين وهم بالمدارس، وهذا هو السبب في ضرورة أن تظل المدارس مفتوحة ، فهم يحصلون على ما يحتاجونه".



