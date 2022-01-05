الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزيرة الهجرة: مصريون الخارج يسعون لدعم «حياة كريمة» سواء ماديا أو معنويا

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن جميع المصريين في الخارج يسعون لدعم مبادرة "حياة كريمة" سواء ماديا أو معنويا منذ إعلان القيادة السياسية عنها، حيث تم جمع تبرعات للمبادرة بقيمة 5 ملايين جنيه.


وأضافت مكرم - خلال اتصال هاتفي لبرنامج "رأي عام" المذاع على قناة (تن) مع الإعلامي عمرو عبدالحميد - أن وزارتي الصحة والهجرة تعاونتا سويا لإطلاق استمارة خاصة بالأطباء المصريين في الخارج لتسجيل بياناتهم لمنحهم ترخيص مزاولة عمل في القرى المسجلة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال فترة تواجدهم في مصر.


وأوضحت وزيرة الهجرة أن المبادرة مستمرة على مدار العام، ويمكن لأي طبيب مصري مقيم بالخارج التسجيل بالمبادرة عند قدومه لمصر لقضاء إجازته في أي وقت من العام وسيتم توجيهه إلى المنطقة التي تحتاج إلى تخصصه.


وبشأن وثيقة المصريين في الخارج، قالت مكرم إن شحن الجثامين كان يؤرق المصريين في الخارج لتكلفته، فضلا عن كثرة الإجراءات المطلوبة، لافتة إلى أن قيمة هذه الوثيقة 100 جنيه، ومن مهامها المساعدة في شحن الجثامين بدون تكلفة عالية، كاشفة أن هناك 5 آلاف مواطن قاموا بشراء الوثيقة والتي تم إطلاقها في بداية العام الجاري.


وأشارت إلى أن وزارة الهجرة أطلقت مبادرة "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي ليست مبادرة لمحو الأمية ولكن لنشر اللغة العربية والحفاظ على عاداتنا وثقافتنا بين أطفال المصريين في الخارج.

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