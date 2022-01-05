انتقادات شديدة لماكرون بعد تعهّده بـ«عدم إزعاج» معارضى التطعيم

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات حادة على خلفية تصريحات تعهد بها بالتنغيص على غير المطعمين ضد كورونا وإزعاجهم.

وقال الرئيس الفرنسي ماكرون: "أنا لست هنا لإزعاج الفرنسيين بل أدفع بالإدارة وأنتقدها لتسهيل الأمور على للمواطنين".

وأضاف "حسنا، ولكن ثمة غير الملقحين ولي رغبة حقا في التنغيص عليهم وإزعاجهم".

وتابع قائلا: "سيكلفهم اليوم كثيرا وستصبح الأمور أصعب بالنسبة لهم.. أولئك الذين يصممون على عدم تلقي اللقاحات".

وصرح الرئيس الفرنسي بأن غير الملقحين لا يمكنهم دخول المطاعم، والمقاهي والسينما، كما شدد على أنه سيتم تطبيق قانون شهادة اللقاح بصرامة في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل أكثر 271 ألف إصابة بكورونا، فيما قال وزير الصحة إنه تم تسجيل 300 ألف حالة خلال 24 ساعة.

وعلى صعيد آخر، سجلت فرنسا ما يقرب من 272 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال يوم واحد، في حصيلة قياسية جديدة وسط انتشار واسع للمتحور أوميكرون شديد العدوى.

وأعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية تسجيل 271 ألفا و686 إصابة بالفيروس و293 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، بحسب ما نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبلغ عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات أكثر من 20 ألف شخص، من بينهم 3 آلاف و665 شخصا في حالة حرجة يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة، وفقا للبيانات الرسمية.

يأتي ذلك بعد أن حذر وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في وقت سابق أمام الجمعية الوطنية، من أن هيئة الصحة العامة تواجه احتمال الإعلان عن تسجيل ما يقرب من 300 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

وتجاوزت الإصابات اليومية في فرنسا عتبة الـ 100 ألف إصابة يومية لأول مرة في 25 ديسمبر، وعتبة الـ 200 ألف بعد ذلك بأربعة أيام.