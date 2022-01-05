فرنسا تسجل نحو 272 ألف إصابة بكورونا فى حصيلة قياسية جديدة

سجلت فرنسا ما يقرب من 272 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال يوم واحد، في حصيلة قياسية جديدة وسط انتشار واسع للمتحور أوميكرون شديد العدوى.

وأعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية تسجيل 271 ألفا و686 إصابة بالفيروس و293 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، بحسب ما نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبلغ عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات أكثر من 20 ألف شخص، من بينهم 3 آلاف و665 شخصا في حالة حرجة يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة، وفقا للبيانات الرسمية.

يأتي ذلك بعد أن حذر وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في وقت سابق أمام الجمعية الوطنية، من أن هيئة الصحة العامة تواجه احتمال الإعلان عن تسجيل ما يقرب من 300 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

وتجاوزت الإصابات اليومية في فرنسا عتبة الـ 100 ألف إصابة يومية لأول مرة في 25 ديسمبر، وعتبة الـ 200 ألف بعد ذلك بأربعة أيام.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.