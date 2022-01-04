مواجهات مع الاحتلال في قلنديا.. وإصابات بالرصاص في بيتا

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع المطار، مساء اليوم، قرب مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها لشارع المطار قرب المخيم، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

فيما أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة، مما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وسبعة اخرين بالاختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوة راجلة من جنود الاحتلال اقتحمت القرية من الجهة الجنوبية، واحتجزت فتى يبلغ من العمر 16 عاما لفترة من الوقت قبل أن تطلق سراحه، كما أقامت حاجزا عسكريا ودققت في بطاقات المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم، شاب فلسطيني بالرصاص الحي، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عند مدخل مخيم الفوار، جنوب الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن مصادر أمنية، بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في فخذه، نقل إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة الخليل، حيث وصفت إصابته بالمستقرة.

وكانت المواجهات اندلعت عقب إغلاق قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على الشارع الواصل بين بلدة دورا ومخيم الفوار.

وفي وقت سابق استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على وحدتي تخزين (كونتينر) وخزاني مياه وفككت "بركسا" في بلدتي الزعيم وروابي العيسوية شمال شرق القدس.

وصرح مدير بلدية الزعيم محمد أبوزياد، بأن قوات الاحتلال فككت بركسا واستولت على حاوية نقل بضائع كونتينر وعلى المعدات بداخلها، عند مدخل البلدة تعود للمواطن عبد الله أبو أرميلة.