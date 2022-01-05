جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الفصل الدراسى الأول 2022 فى المحافظات

نستعرض لكم في هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2022 بجميع المحافظات، حيث تستمر عمليات البحث في جوجل بجميع المحافظات عن مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي 2021-2022.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2022 في جميع المحافظات

تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت 29 يناير وتنتهي يوم الخميس 3 فبراير 2022، وتستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الاسبوع القادم لوضع اللمسات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022، وتجهيز اللجان وتعقيمها لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء امتحانات النفل والشهادة الإعدادية، حيث انتهت مديريات التعليم من تشكيل كنترولات الشهادة الإعدادية واختيار العناصر المشاركة بها مع نسبة تغيرات وصلت في بعض الكنترولات إلى ٣٠ ٪.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في القاهرة الجيزة الفصل الدراسي الأول 2022

اليوم والتاريخ المادة الوقت زمن الامتحان من إلي السبت 29 يناير 2022 اللغة العربية والخط 9:00 ص 11:30 ص ساعتان ونصف الأحد 30 يناير 2022 اللغة الإنجليزية 9:00 ص 11:00 ص ساعتان التربية الدينية 11:30 ص 1:00 م ساعة ونصف الإثنين 31 يناير 2022 العلوم 9:00 ص 11:00 ص ساعتان الحاسب الآلي 11:30 ص 12:30 م ساعة واحدة الثلاثاء 1 فبراير 2022 الجبر والإحصاء 9:00 ص 11:00 ص ساعتان التربية الفنية 11:30 ص 1:30 م ساعتان الأربعاء 2 فبراير 2022 هندسة 9:00 ص 11:00 ص ساعتان الخميس 3 فبراير 2022 الدراسات الاجتماعية 9:00 ص 11:00 ص ساعتان التربية الرياضية 11:30 ص 12:30 م ساعة واحدة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي فى المنوفية الفصل الدراسي الأول 2022

اليوم والتاريخ المادة الوقت زمن الامتحان من إلي السبت 29 يناير 2022 اللغة العربية والخط والإملاء 9:00 ص 11:30 ص ساعتان ونصف20 دقيقة للإملاء التربية الرياضية 12:00 م 1:00 م لمدارس التربية الرياضية فقط الأحد 30 يناير 2022 الجبر والإحصاء 9:00 ص 11:00 ص ساعتان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 11:30 ص 12:30 م ساعة واحدة الإثنين 31 يناير 2022 اللغة الإنجليزية 9:00 ص 11:00 ص ساعتان الثلاثاء 1 فبراير 2022 العلوم 9:00 ص 11:00 ص ساعتان الأربعاء 2 فبراير 2022 الدراسات الاجتماعية 9:00 ص 11:00 ص ساعتان التربية الفنية 11:30 12:20 ساعتان الخميس 3 فبراير 2022 الهندسة 9:00 ص 11:00 ص ساعتان التربية الدينية 11:30 ص 1:00 م ساعة ونصف

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية

السبت الموافق 29 يناير مادتا اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد الموافق 30 يناير مادة اللغة الأجنبية.

الاثنين الموافق 31 يناير مادة الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء الموافق 1 فبراير مادتا العلوم والتربية الرياضية.

الأربعاء الموافق 2 فبراير مادتا الهندسة والتربية الفنية.

يوم الخميس الموافق 3 فبراير مادتا الجبر والحاسب الآلي.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الشرقية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الشرقية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة سوهاج

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم