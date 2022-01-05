جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الفصل الدراسى الأول 2022 فى المحافظات
نستعرض لكم في هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2022 بجميع المحافظات، حيث تستمر عمليات البحث في جوجل بجميع المحافظات عن مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي 2021-2022.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2022 في جميع المحافظات
تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت 29 يناير وتنتهي يوم الخميس 3 فبراير 2022، وتستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الاسبوع القادم لوضع اللمسات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022، وتجهيز اللجان وتعقيمها لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء امتحانات النفل والشهادة الإعدادية، حيث انتهت مديريات التعليم من تشكيل كنترولات الشهادة الإعدادية واختيار العناصر المشاركة بها مع نسبة تغيرات وصلت في بعض الكنترولات إلى ٣٠ ٪.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في القاهرة الجيزة الفصل الدراسي الأول 2022
|اليوم والتاريخ
|المادة
|الوقت
|زمن الامتحان
|من
|إلي
السبت
29 يناير 2022
|اللغة العربية والخط
|9:00 ص
|11:30 ص
|ساعتان ونصف
الأحد
30 يناير 2022
|اللغة الإنجليزية
|9:00 ص
|11:00 ص
|ساعتان
|التربية الدينية
|11:30 ص
|1:00 م
|ساعة ونصف
الإثنين
31 يناير 2022
|العلوم
|9:00 ص
|11:00 ص
|ساعتان
|الحاسب الآلي
|11:30 ص
|12:30 م
|ساعة واحدة
الثلاثاء
1 فبراير 2022
|الجبر والإحصاء
|9:00 ص
|11:00 ص
|ساعتان
|التربية الفنية
|11:30 ص
|1:30 م
|ساعتان
الأربعاء
2 فبراير 2022
|هندسة
|9:00 ص
|11:00 ص
|ساعتان
الخميس
3 فبراير 2022
|الدراسات الاجتماعية
|9:00 ص
|11:00 ص
|ساعتان
|التربية الرياضية
|11:30 ص
|12:30 م
|ساعة واحدة
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي فى المنوفية الفصل الدراسي الأول 2022
|اليوم والتاريخ
|المادة
|الوقت
|زمن الامتحان
|من
|إلي
السبت
29 يناير 2022
|اللغة العربية والخط والإملاء
|9:00 ص
|11:30 ص
|ساعتان ونصف20 دقيقة للإملاء
|التربية الرياضية
|12:00 م
|1:00 م
|لمدارس التربية الرياضية فقط
الأحد
30 يناير 2022
|الجبر والإحصاء
|9:00 ص
|11:00 ص
|ساعتان
|الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
|11:30 ص
|12:30 م
|ساعة واحدة
الإثنين
31 يناير 2022
|اللغة الإنجليزية
|9:00 ص
|11:00 ص
|ساعتان
الثلاثاء
1 فبراير 2022
|العلوم
|9:00 ص
|11:00 ص
|ساعتان
الأربعاء
2 فبراير 2022
|الدراسات الاجتماعية
|9:00 ص
|11:00 ص
|ساعتان
|التربية الفنية
|11:30
|12:20
|ساعتان
الخميس
3 فبراير 2022
|الهندسة
|9:00 ص
|11:00 ص
|ساعتان
|التربية الدينية
|11:30 ص
|1:00 م
|ساعة ونصف
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية
- السبت الموافق 29 يناير مادتا اللغة العربية والتربية الدينية.
- الأحد الموافق 30 يناير مادة اللغة الأجنبية.
- الاثنين الموافق 31 يناير مادة الدراسات الاجتماعية.
- الثلاثاء الموافق 1 فبراير مادتا العلوم والتربية الرياضية.
- الأربعاء الموافق 2 فبراير مادتا الهندسة والتربية الفنية.
- يوم الخميس الموافق 3 فبراير مادتا الجبر والحاسب الآلي.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الشرقية