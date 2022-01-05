الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الفصل الدراسى الأول 2022 فى المحافظات

امتحانات الصف الثالث
امتحانات الصف الثالث الإعدادى

نستعرض لكم في هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2022 بجميع المحافظات، حيث تستمر عمليات البحث في جوجل بجميع المحافظات عن مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي 2021-2022.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2022 في جميع المحافظات

تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت 29 يناير وتنتهي يوم الخميس 3 فبراير 2022، وتستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الاسبوع القادم لوضع اللمسات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022، وتجهيز اللجان وتعقيمها لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء امتحانات النفل والشهادة الإعدادية، حيث انتهت مديريات التعليم من تشكيل كنترولات الشهادة الإعدادية واختيار العناصر المشاركة بها مع نسبة تغيرات وصلت في بعض الكنترولات إلى ٣٠ ٪.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في القاهرة الجيزة الفصل الدراسي الأول 2022

اليوم والتاريخالمادةالوقتزمن الامتحان
منإلي

السبت

29 يناير 2022

اللغة العربية والخط9:00 ص11:30 صساعتان ونصف

الأحد

30 يناير 2022

اللغة الإنجليزية9:00 ص11:00 صساعتان
التربية الدينية11:30 ص1:00 مساعة ونصف

الإثنين

31 يناير 2022

العلوم9:00 ص11:00 صساعتان
الحاسب الآلي11:30 ص12:30 مساعة واحدة

الثلاثاء

1 فبراير 2022

الجبر والإحصاء9:00 ص11:00 صساعتان
التربية الفنية11:30 ص1:30 مساعتان

الأربعاء

2 فبراير 2022

هندسة9:00 ص11:00 صساعتان

الخميس

3 فبراير 2022

الدراسات الاجتماعية9:00 ص11:00 صساعتان
التربية الرياضية11:30 ص12:30 مساعة واحدة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي فى المنوفية الفصل الدراسي الأول 2022

اليوم والتاريخالمادةالوقتزمن الامتحان
منإلي

السبت

29 يناير 2022

اللغة العربية والخط والإملاء9:00 ص11:30 صساعتان ونصف20 دقيقة للإملاء
التربية الرياضية12:00 م1:00 ملمدارس التربية الرياضية فقط

الأحد

30 يناير 2022

الجبر والإحصاء9:00 ص11:00 صساعتان
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات11:30 ص12:30 مساعة واحدة

الإثنين

31 يناير 2022

اللغة الإنجليزية9:00 ص11:00 صساعتان

الثلاثاء

1 فبراير 2022

العلوم9:00 ص11:00 صساعتان

الأربعاء

2 فبراير 2022

الدراسات الاجتماعية9:00 ص11:00 صساعتان
التربية الفنية11:3012:20ساعتان

الخميس

3 فبراير 2022

الهندسة9:00 ص11:00 صساعتان
التربية الدينية11:30 ص1:00 مساعة ونصف

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية

  • السبت الموافق 29 يناير مادتا اللغة العربية والتربية الدينية.
  • الأحد الموافق 30 يناير مادة اللغة الأجنبية.
  • الاثنين الموافق 31 يناير مادة الدراسات الاجتماعية.
  • الثلاثاء الموافق 1 فبراير مادتا العلوم والتربية الرياضية.
  • الأربعاء الموافق 2 فبراير مادتا الهندسة والتربية الفنية.
  • يوم الخميس الموافق 3 فبراير مادتا الجبر والحاسب الآلي.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الشرقية

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الشرقية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة سوهاج

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

جدول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي نصف العام 2021-2022

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم
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