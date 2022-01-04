محافظ أسوان: تأجيل الامتحانات لـ10 يناير استجابة لأولياء الأمور

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الاستجابة لمناشدات أولياء الأمور، وتأجيل امتحانات النقل للصفوف الخامس والسادس الابتدائى للتعليم العام واللغات والرياضى والخاص والدمج والمجتمعى، وأيضاً للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى والأول والثانى الإعدادى، والأول والثانى الثانوى للتربية الخاصة من المكفوفين والصم وضعاف السمع.

وأعلن محافظ أسوان انطلاق الامتحانات، فى 10 يناير الجارى بدلاً من يوم 9 يناير لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستمتاع بأجواء وفرحة أعياد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة للأخوة الأقباط بهذه المناسبة، داعياً المولى عز وجل بأن يعيدها على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والازدهار.