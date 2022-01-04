الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: تأجيل الامتحانات لـ10 يناير استجابة لأولياء الأمور

محافظ أسوان يقدم
محافظ أسوان يقدم التهنئة

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الاستجابة لمناشدات أولياء الأمور، وتأجيل امتحانات النقل للصفوف الخامس والسادس الابتدائى للتعليم العام واللغات والرياضى والخاص والدمج والمجتمعى، وأيضاً للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى والأول والثانى الإعدادى، والأول والثانى الثانوى للتربية الخاصة من المكفوفين والصم وضعاف السمع. 

وأعلن محافظ أسوان انطلاق الامتحانات، فى 10 يناير الجارى بدلاً من يوم 9 يناير لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستمتاع بأجواء وفرحة أعياد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة للأخوة الأقباط بهذه المناسبة، داعياً المولى عز وجل بأن يعيدها على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والازدهار. 

أسوان طلاب محافظ أسوان اعياد الميلاد أولياء الأمور الميلاد المجيد اللواء أشرف عطية استجابة سريعة امتحانات النقل

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وائل لطفي

ولا تجسسوا

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