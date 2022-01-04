الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضربته بحجر.. أمن الفيوم يضبط قاتل طالب الشواشنة

اللواء ثروت المحلاوي
اللواء ثروت المحلاوي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق مركبة "توك توك" لقيامه بارتكاب واقعة مقتل طالب، مقيم بدائرة مركز الشواشنة بالفيوم والعثور على جثته داخل أحد المباني تحت الإنشاء غير مأهول بالسكان .

تم إخطار اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، حيث التقى بالمجنى عليه أثناء لهوه بالقرب من مسكنه لكونه صديقه، واتفقا على اللقاء بمكان العثور وأثناء ذلك حدثت بينهما مشادة قام على إثرها المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه بحجر محدثاً إصابته التى أودت بحياته. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزير الداخلية الأجهزة الأمنية مساعد وزير الداخلية المتهم بالتعدي مقتل طالب غير مأهوله بالسكان مركبة توك توك طالب الشواشنة

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ولا تجسسوا

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