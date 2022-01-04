ضربته بحجر.. أمن الفيوم يضبط قاتل طالب الشواشنة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق مركبة "توك توك" لقيامه بارتكاب واقعة مقتل طالب، مقيم بدائرة مركز الشواشنة بالفيوم والعثور على جثته داخل أحد المباني تحت الإنشاء غير مأهول بالسكان .

تم إخطار اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، حيث التقى بالمجنى عليه أثناء لهوه بالقرب من مسكنه لكونه صديقه، واتفقا على اللقاء بمكان العثور وأثناء ذلك حدثت بينهما مشادة قام على إثرها المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه بحجر محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.