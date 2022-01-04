أمن القاهرة يداهم وكر عقاقير مخدرة داخل شقة بالتجمع

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قيام (صيدلى، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، باتخاذ إحدى الوحدات السكنية المستأجرة بدائرة القسم مكاناً لتخزين العقاقير الطبية وإعادة تعبئتها فى عبوات خاصة بعقاقير أغلى ثمنا بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبناءً على توجيهات اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها ، وبرفقته (نجل خاله ، وآخر سائق–مقيمان بدائرة القسم) ، وعثر بداخلهاعلى (90 ألف عبوة وملصق من عقاقير متنوعة، ماكينة تغليف وطباعة)، وكذا (جهاز "لاب توب" –مجموعة من الأختام الخاصة بعض شركات الأدوية –مجموعة من الأدوات والمعدات والمستلزمات المستخدمة - مبالغ مالية "محلية وأجنبية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.. كما عثر أمام العقار محل الضبط على سيارتين ملك إثنين من المتهمين "تستخدم فى عملية نقل العقاقير الطبية".

وبمواجهتهم إعترف المتهم المذكور بالاشتراك مع"نجل خاله" المشار إليه بإدارتهما الشقة واستغلالها فى تجميع كميات كبيرة من العقاقير الطبية والتلاعب بالعبوات الخاصة بها عن طريق إزالة الملصق الخاص بالدواء واستبداله بملصقات لعبَوات ونشرات داخلية خاصة بعقاقير أخرى بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقر بان المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى غير المشروع بقصد ترويجها على الصيدليات بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما أضافا باقتصار دور الأخير "السائق" على نقل وتوزيع العقاقير الطبية بإستخدام السيارة المشار إليها دون علمه بالواقعة، كما أقرا بتحصلهما على الملصقات والعبوات الخاصة بالعقاقير من أحد الأشخاص "جارى ضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.