الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت وفرنسا تستعرضان أوجه علاقات الصداقة الاستراتيجية

السفير مجدي الظفيري
السفير مجدي الظفيري

استعرضت الكويت وفرنسا أوجه علاقات الصداقة الاستراتيجية بينهما، وذلك على هامش انطلاق الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين والتي جرت فعالياتها في العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فقد ترأس الجانب الكويتي في الجولة الأولى من الحوار التي انطلقت اليوم نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري ومن الجانب الفرنسي وزير الدولة المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب فرانك رياستر.

وأفادت (كونا) بأنه تم خلال جلسة الحوار استعراض أوجه علاقات الصداقة الاستراتيجية، إضافة إلى قيام رؤساء مجاميع العمل الخاصة بأوجه العلاقات بين البلدين بتقديم إيجاز حول عمل فرقهم وما تم تحقيقه إضافة إلى خطة العمل المستقبلية لتعزيز هذه العلاقة.

يذكر أن الحوار الاستراتيجي الذي عقدت أولى جلساته اليوم في باريس هو آلية تم استحداثها بين البلدين رغبة منهما في تحقيق آفاق جديدة للعلاقات بينهما وفق آلية متابعة يتم خلالها وضع الخطط لبلوغ تلك الأهداف ومتابعة تنفيذها بما يتناسب وطبيعة العلاقات الاستراتيجية المميزة بين البلدين على أن يتم الاجتماعات بين الجانبين بصورة نصف سنوية وفق تلك الآلية بالتناوب بين عاصمتي البلدين.

وضم وفد الكويت المشارك في الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي سفير الكويت لدى الجمهورية الفرنسية سامي السليمان ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهين.

على الصعيد القانوني، بحث رئيس المحكمة الدستورية الكويتية، المستشار محمد بن ناجي وملحق التعاون القضائي بالسفارة الفرنسية لدى البلاد، والقاضية بمجلس الدولة الفرنسي كريستال شاجيس، أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين، لاسيما في المجالين القانوني والقضائي.

أوضح البيان أن تعيين القاضية كريستال كملحق تعاون قانوني وقضائي في الكويت هي سابقة في الوطن العربي والشرق الأوسط، ويعد ذلك اعترافًا وتقديرًا للدور القضائي والقانوني المميز للبلاد.

الكويت العاصمة الفرنسية باريس فرنسا الأنباء الكويتية

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