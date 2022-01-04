الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

محافظات

سكرتير المحافظ يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا (صور)

سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة المنيا يتفقد محطات المياه والصرف الصحي

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة الحالة العامة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من مدى كفاءتها والوقوف على الاحتياجات الفعلية، مع عرض تقارير متابعة ميدانية لوضع خطة عاجلة لرفع كفاءتها حال وجود ملاحظات.

وتفقد السكرتير العام، بحضور المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندسة شدا إبراهيم، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، منها محطة المياه الرئيسية، وحوض الآبار الارتوازية ومحطة الصرف الصحي الرئيسية، وكذلك أعمال التطهير ببرك الاكسدة.

وأكد “السعيد” أنه سيتم عرض كافة المعوقات لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن المحطات التي تحتاج لرفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن هناك متابعة ميدانية لكافة القطاعات الخدمية بصفة العموم، لرصد المعوقات التي تواجه مسار التنمية، والعمل على إيجاد حلول سريعة للتغلب على تلك المعوقات وتحقيق الصالح العام للمواطنين.

سكرتير عام محافظة المنيا يتفقد محطات المياه والصرف الصحي
سكرتير عام محافظة المنيا يتفقد محطات المياه والصرف الصحي
سكرتير عام محافظة المنيا يتفقد محطات المياه والصرف الصحي
سكرتير عام محافظة المنيا يتفقد محطات المياه والصرف الصحي
سكرتير عام محافظة المنيا يتفقد محطات المياه والصرف الصحي
سكرتير عام محافظة المنيا يتفقد محطات المياه والصرف الصحي
سكرتير عام محافظة المنيا يتفقد محطات المياه والصرف الصحي
سكرتير عام محافظة المنيا يتفقد محطات المياه والصرف الصحي
محافظ المنيا يوجه متابعة الحالة العامة محطات مياه الشرب والصرف الصحي السكرتير العام يتفقد محطات المنطقة الصناعية اللواء تامر سعيد اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

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