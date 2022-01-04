الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية أوكرانيا يبحث مع نظيرته البريطانية تنسيق المواقف بعد إجراءات روسيا

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

أجرى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا محادثة هاتفية مع نظيرته البريطانية ليز تراس بحثا خلالها تنسيق مواقف البلدين على خلفية الإجراءات الروسية، بحسب ما أفادت به وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الوزيرين "نسقا مواقف أوكرانيا وبريطانيا على خلفية الإجراءات العدوانية للاتحاد الروسي والمحادثات الدبلوماسية التي ستجرى بصيغ مختلفة خلال الأسابيع المقبلة من جانب الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي".

وبحسب البيان، الذي أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أكدت تراس لكوليبا دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المسلح، مشددة على الالتزام بمبدأ "عدم اتخاذ قرارات بشأن أوكرانيا بدون أوكرانيا".

كما أطلعت الوزيرة البريطانية نظيرها الأوكراني على نهج لندن في المحادثات بين روسيا والناتو، والمشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات صارمة جديدة لردع روسيا عن مزيد من العدوان، بحسب ما جاء في البيان.

وناقش الوزيران كذلك الاستعدادات لقمة الناتو التي ستعقد في مدريد خلال يونيو المقبل.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة، وجهت أوكرانيا والولايات المتحدة ودول أوروبية اتهامات لروسيا بحشد قواتها على الحدود الأوكرانية استعدادا لغزو محتمل، وهو ما تنفيه موسكو.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، إن بلاده ليست ملزمة بإمداد أوروبا بكل الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا.

وأضاف بانكين، في تصريحات صحفية، الإثنين: "إذا كان الهدف هو ضخ الغاز عبر أوكرانيا فقط، فنحن لسنا ملزمون بذلك، ونحن ننفذ العقود حتى مع زيادة قدرها 8-10٪".

وتوقع نائب وزير الخارجية الروسي، أن عملية التصديق على "التيار الشمالي- 2" قد تطول حتى الصيف، غير مستبعد فرض إجراءات أمريكية جديدة على هذا المشروع.

يُذكر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق أن بلاده تؤيد تمديد عقد ترانزيت الغاز من روسيا بعد عام 2024.

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وائل لطفي

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