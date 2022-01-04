إخماد حريق ضخم شب داخل مصنع للبلاستيك بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، الثلاثاء، من إخماد حريق شب داخل مصنع بلاستيك بعزبة النجدي التابعة لمنشية رضوان بمركز أبوكبير بالشرقية، بعد الدفع بـ5 سيارات إطفاء، بينها خزان مياه دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع للبللاستيك بعزبة النجدى التابعة لمنشية رضوان بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، بينها خزان مياه، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة أبوكبير لمباشرة التحقيقات.

جار انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان سبب اندلاع النيران وحجم الخسائر.