الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق ضخم شب داخل مصنع للبلاستيك بالشرقية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، الثلاثاء، من إخماد حريق شب داخل مصنع بلاستيك بعزبة النجدي التابعة لمنشية رضوان بمركز أبوكبير بالشرقية، بعد الدفع بـ5 سيارات إطفاء، بينها خزان مياه دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع للبللاستيك بعزبة النجدى التابعة لمنشية رضوان بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، بينها خزان مياه، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة أبوكبير لمباشرة التحقيقات.

جار انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان سبب اندلاع النيران وحجم الخسائر.

محافظة الشرقية السيطرة على الحريق قوات الحماية المدنية مصنع بلاستيك السيطرة على

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«التعليم» تكشف حقيقة الحرمان من دخول الامتحانات حال عدم دفع المصروفات

رسميًا.. إعلان موعد إجراء انتخابات نادى الزمالك

القبض على الإعلامى توفيق عكاشة

إعادة استجواب أسرة بسنت خالد «ضحية الصور المفبركة» بالغربية

إخلاء سبيل توفيق عكاشة من سرايا النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟