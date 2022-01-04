«آراب ويكيلي»: زيارة تبون لمصر تمثل أهمية قصوى للجزائر والقمة العربية

قالت مجلة "آراب ويكيلي" الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يستعد لزيارة القاهرة قريبا، حيث يسعى للحصول على دعم مصر فيما تستعد الجزائر للقمة العربية المقبلة.

واعتبرت "آراب ويكيلي" في تقرير لها أن الزيارة التي من المتوقع أن يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمصر، مطلع العام الجاري، ذات أهمية قصوى للجزائر التي تستعد لاستضافة القمة العربية في مارس المقبل، وتحتاج إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان تحقيقها.

دعم مصر لاستضافة الجزائر للقمة العربية

وقالت مصادر جزائرية مطلعة إن الرئيس تبون يريد خلال زيارته للقاهرة الحصول على دعم مصري واضح لتعزيز مستوى المشاركة في القمة، خاصة من دول الخليج العربي، التي قد يحدد وجودها نجاح أو فشل القمة.

وأشارت المصادر بحسب المجلة إلى أن الرئيس الجزائري يخشى ألا يكون التمثيل الخليجي على مستوى عال، الأمر الذي من شأنه أن يعطي مصداقية للتقارير التي تتحدث عن عزلة الجزائر وسط نتائج دبلوماسية هزيلة، كما يتضح من فقدان الجزائر نفوذها على ملف الصحراء الغربية، حيث حقق المغرب العديد من المكاسب في أوروبا والولايات المتحدة وإفريقيا، بما في ذلك في البلدان المؤيدة تقليديا للجزائر.

تعزيز علاقات الجزائر مع إخوتها العرب

ويقول المحللون إن تصريحات تبون التي شددت على أهمية نجاح القمة، كانت انعكاسا لحذره من مخاطر الفشل، خاصة أن السلطات الجزائرية تسعى للاستثمار في القمة في الداخل لإثبات مكانتها الإقليمية بعد انتقادات واسعة النطاق للدبلوماسية الجزائرية لتراجع دورها في القضايا الإقليمية لصالح قوى خارجية مثل فرنسا وروسيا.

كما أعربت الجزائر بحسب المجلة عن شكوكها في وجود مؤامرات معادية تهدف إلى تقويض مساعيها السابقة للقمة، فيما قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في نهاية نوفمبر الماضي، إن الأطراف التي لم يسمها سعت إلى فشل القمة أو على الأقل "ضمان التمثيل السيئ" في الحدث العربي.

ومن المتوقع أن تكون القمة العربية أكبر حدث دبلوماسي تستضيفه الجزائر منذ تولي تبون السلطة.

تأجيل سابق لزيارة تبون للقاهرة

ومن المقرر تأدية زيارة الرئيس الجزائري لمصر مطلع العام الجديد بعد تأجيلها قرابة عام لأسباب مختلفة، فيما عملت الحكومتان على الترتيبات المسبقة للزيارة وناقشتا جدول أعمال الاجتماع المرتقب.

وقال السفير المصري لدى الجزائر أيمن مشرفة قبل أسابيع خلال زيارة وداعية للرئيس الجزائري بمناسبة انتهاء مهمته في الجزائر، إن تبون أبلغه بنيته زيارة القاهرة قريباً.

وفي العام الماضي، سلم وزير الخارجية سامح شكري دعوة من الرئيس السيسي لنظيره الجزائري لزيارة القاهرة، وقالت مصر إنها نقلت للرئيس تبون تهانيها للرئيس الجزائري على انتخابه رئيسا ورغبتها في "تعزيز العلاقات الثنائية".