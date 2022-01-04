الجزائر تسجل أعلى حصيلة لإصابات كورونا منذ أشهر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، الثلاثاء، تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 48 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 219 ألفا و953.

وحصيلة اليوم هي الأعلى في الجزائر منذ الأول من سبتمبر 2021، عندما تم رصد 447 حالة.

وكشفت الوزارة عن رصد 5 وفيات جديدة بانخفاض حالتين عن يوم أمس، ليصبح مجموع الوفيات 6 آلاف و303 مقابل تعافي 266 حالة جديدة للشفاء، ليبلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 151 ألفا و95.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس، عن تسجيل 7 حالات وفاة و 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

أوضحت لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد ارتفع إلى 220969 إصابة، فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 6299، بعد تسجيل الـ 7 وفيات الأخيرة