الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل أعلى حصيلة لإصابات كورونا منذ أشهر

الجزائر
الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، الثلاثاء، تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 48 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 219 ألفا و953.

وحصيلة اليوم هي الأعلى في الجزائر منذ الأول من سبتمبر 2021، عندما تم رصد 447 حالة.

وكشفت الوزارة عن رصد 5 وفيات جديدة بانخفاض حالتين عن يوم أمس، ليصبح مجموع الوفيات 6 آلاف و303 مقابل تعافي 266 حالة جديدة للشفاء، ليبلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 151 ألفا و95.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس، عن تسجيل 7 حالات وفاة و 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

أوضحت لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد ارتفع إلى 220969 إصابة، فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 6299، بعد تسجيل الـ 7 وفيات الأخيرة

الجزائر فيروس كورونا وزارة الصحة في الجزائر الصحة الصحة في الجزائر تعافى

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

القبض على الإعلامى توفيق عكاشة

إخلاء سبيل توفيق عكاشة من سرايا النيابة

إعادة استجواب أسرة بسنت خالد «ضحية الصور المفبركة» بالغربية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

مدبولي يلتقى رئيس البورصة لاستعراض مؤشرات أداء السوق في 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟