الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 10 وموعد الاستلام

الاسكان
الاسكان

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 10 وموعد الاستلام، حيث يتسارع الكثير من الشباب والمواطنين لحجز الشقق السكنية بعد انتظارهم عدد من الشهور لبدء الحجز، ضمن مشروع «الإسكان الاجتماعي» بإطار الخطة لصندوق التمويل العقاري في وزارة الإسكان، من أجل توفير عدد من الفرص للحصول على الشقق السكنية لمحدودي الدخل، وتكون بأقساط طويلة الأجل، وذلك من أجل إتاحة المسكن الذي يلائم المواطنين، عبر الإعلانات المتعددة التي من بينها الإعلان العاشر.

تستعرض «الدستور» رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 10 وموعد الاستلام.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 10 وموعد الاستلام

قامت وزارة الإسكان المصرية، بعد ارتفاع معدل البحث ومعدل الاستعلام، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وموقع شبكة الإنترنت، لتوضيح الخطوات للاستعلام عن الحجز للشقق السكنية، وذلك ضمن برنامج التمويل العقارى، بعدد من المحافظات المصرية. 

وطرحت الوحدات السكنية من ضمن الإعلان العاشر لـ«الإسكان الاجتماعي» من أجل توفير الفرصة للمواطنين الذين يرغبوا في الحصول على الوحدة السكنية، بمساحة وأسعار متناسبة وتقسيط وذلك تكون على فترة تصل ل 20 عاما، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، بمختلف المدن مثل مدينة 6 أكتوبر ومدينة العبور ومدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

أتاحت وزارة الإسكان المصرية عبر صندوق التمويل العقارى، فرصة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، عبر الموقع الإلكتروني، وذلك عبر عدد من الخطوات البسيطة كالآتي:

  • الدخول على الرابط الرسمي المخصص للتمويل العقارى، للقيام بالاستعلام عن بيانات الشقق للإسكان الاجتماعي (من هنا).
  • القيام بالدخول على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي "الإعلان العاشر".
  • كتابة الرقم القومي للعمل على الاستعلام عن الوحدة السكنية.
  • قم بإدخال جميع البيانات اللازمة، وقم بالضغط على الاستعلام عن "شقق الإعلان العاشر.
  • قم بالضغط على زر تسجيل الدخول لكي يتم معرفة موقف الوحدة السكنية.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

توجيه من وزير الإسكان بشأن مبادرة «سكن لكل المصريين»

ويقوم صندوق التمويل العقاري بإتاحة تقديم فرص للحصول على الشقق السكنية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، من أجل توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين بمصر.

شقق الاسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري وزارة الإسكان

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

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