الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

يتصدر رابط الاستعلام عن موقع الإسكان الاجتماعي  بالرقم  القومي متصفح جوجل حيث يبحث اغلب المصريين نظرا لأهميتها  لدي المواطنيين المصريين ورغبتهم في الحصول على شقة مناسبة لإمكانياتهم من خلال الدخول على رابط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وذلك بعد الإعلان عن توفير عدد من الوحدات السكنية المقرر أن يقوم صندوق التمويل الاجتماعي طرحها قريبا على الموقع الإلكتروني بأقصة حد الشهر المقبل.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

 

وتستعرض "الدستور" كافة التفاصيل برابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة للتقديم لطلب تخصيص وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل عن طريق صندوق التمويل العقاري ووزارة الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس المعروفة بسكن لكل المصريين حيث يمكن للمواطنيين الدخول على هذا اللينك (من هنا).

وتتضمن الخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

أولا: تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري.

ثانيا : الضغط علي التمويل العقاري من خلال القائمة الرئيسيةً.

ثالثا: اختيار أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب.

رائعا : ملئ كافة البيانات المتقدم كاملة دون تجاوز أي بيان وتشمل الاسم والرقم القومي والعنوان والمحافظةً المقيم فيها المتقدم.

خامسا: تحديد المشروع الذي تم حجز الوحدة السكنية به.

سادسا: كتابة الرقم السري الذي تم إنشاء الحساب الخاص به عند إدخال البيانات.

سابعا: سوف تطهر لك حالة الطلب المقدم.
وكما أن هناك استثناء خاص، حيث قررت الحكومة منح المصابين وأسر الشهداء من الجيش والشرطة وأقاربهم من الدرجة الثانية شرط خاصة على أن يتم تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل للمتقدم الخاص بملفات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

 

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يشار إلى أن مبادرة التمويل العقاري ٢٠١٢جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، كما أنها تستهدف متوسطي ومحدودي الدخل بفائدة متناقصة ٣٪؜  ويتم سداد الوحدة على٣٠ عام كحد أقصى في الوقت نفسه أعلن البنك المركزي عن تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل شقق تلك المبادرة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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