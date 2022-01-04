الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

خطيب بالأوقاف يروي قصة جمل اشتكى صاحبه لرسول الله

الشيخ يسري عزام
الشيخ يسري عزام

قال الشيخ يسري عزام، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، والداعية الإسلامي الشهير، إنه في يوم من الأيام دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بستان، فجاء إليه جمل "بعير" ووقف بين يدي النبي وعيناه تذرفان بالدمع، وشكى شكوى لسيدنا رسول الله.

وأضاف عزام في مقطع فيديو مصور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، أن الله علم سيدنا رسول الله لغة الحيوانات، فلما شكى له، قال النبي عليه السلام أين صاحب هذا البعير؟ فجاءوا به إلى سيدنا رسول الله، فقال إن هذا البعير شكا لى أنك تجيعه وتدئبه أي تتعبه وتحمله من العمل ما لا يطيق، فإياك أن تفعل هذا بعد ذلك.

وتابع "عزام": وأقر الصحابي لسيدنا النبي أنه كان يفعل هذا فعلًا بالجمل، ثم عاهد النبي أنه لن يعود لمثل هذه الأفعال مرة أخرى مع الجمل، ولا يحمله فوق طاقته.

ونوه عزام بأن هذا مشهد عظيم ضمن مواقف كثيرة للحيوانات مع النبي عليه السلام، فالجمل هنا عرف أن النبي رحمة فشكى له من صاحبه الذي لا يرحمه، لذلك سيدنا النبي يقول في الحديث عن الحيوانات: "اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرقات فرب مركوبة أفضل من راكبها، وأكثر ذكرًا لله منه".

كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم".

ويشار إلى أن الشيخ يسري عزام، يجرى بثا مباشرا عبر صفحته للرد على المتابعين، كما يقوم باستضافة نخبة متميزة من المنشدين الشباب، ونشر أدعية من الكتاب والسنة، كما يقوم بالرد على الأسئلة التي تثير جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والفتاوى الشاذة أيضا، وله برنامج تليفزيوني.

الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف الشيخ يسري عزام الداعية الإسلامي الشهير سيدنا النبي الجمل شكوى لغة الحيوانات صحابي

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