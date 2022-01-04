المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بأطفيح

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أطفيح .

كانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم 6089 لسنة ٢٠٢١ جنايات أطفيح والمقيدة برقم 3018 لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الجيزة، للمحكمة الجنائية، والمتهم فيها "ع ع"، عاطل، لأنه بدائرة قسم شرطة مركز أطفيح، أحرز بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة مركز أطفيح تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان تواجده وأبصرته ممسكا بكمية من المواد المخدرة، ويقوم بعملية بيع وشراء مع آخر فر هاربا فتم ضبطه وما يحرزه، وبتفتيشه عثر معه على كمية أخرى من المواد المخدرة ومبلغ مالي، وهاتف محمول .

وبمواجهته أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته، والهاتف المحمول لتسهيل اتصالهما بعملائهما.