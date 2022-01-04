الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

70 مهاجرًا لجأوا إلى منصة نفطية فى المتوسط

المهاجرين
المهاجرين

لجأ نحو 70 مهاجرًا كانوا يحاولون عبور المتوسط للتوجه إلى أوروبا إلى منصة نفطية قبل أن يسلموا إلى السلطات التونسية على ما أفادت مجموعة "شل" العملاقة للنفط ومنظمة غير حكومية.

وقالت المنظمة غير الحكومية التي تشغل السفينة "لويز ميشال" المتخصصة في مساعدة المهاجرين، إنها أنقذت 31 شخصا كانوا على متن زورق صغير "فيما لجأ 65 إلى 70 شخصا آخر خلال الليل إلى منصة نفطية تابعة لشركة شل" تحمل اسم ميسكار على بعد نحو 120 كيلومترا من السواحل التونسية.

وفي بيان، أكدت شركة شل تونيسيا ابستريم Shell Tunisia Upstream، أن عددا غير محدد من المهاجرين صعدوا إلى المنصة البحرية الاثنين قرابة الساعة 20,00 بتوقيت تونس (19,00 ت غ).

وأوضحت الشركة التي أبلغت السلطات التونسية، "قدمت المساعدة إلى المهاجرين الذين حصلوا على الماء والطعام وملابس جافة".

أضافت "نقل المهاجرون بعدها إلى سفينة تابعة للبحرية التونسية في الرابع من كانون الثاني/يناير 2022 قرابة الساعة 14,00 بتوقيت تونس".

وسفينة "لويز ميشال" زورق كان تابعا للبحرية الفرنسية يبلغ طوله 30 مترا زينه فنان الشارع البريطاني بانكسي أحد رعاة هذه المبادرة.

وهى إحدى سفن الانقاذ التي تجوب المتوسط لمساعدة عشرات آلاف المهاجرين الذين يحاولون سنويا الوصول إلى أوروبا في غالب الأحيان على متن زوارق متداعية تنقل أكثر من طاقتها الاستيعابية.

وليس نادرا أن يلجأ بعضهم إلى منصات نفطية بحرية مع أن الشركات تحذر من أن هذا الأمر قد يكون خطرا.

وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 115 ألف مهاجر نجحوا في الوصول إلى أوروبا العام الماضي، خصوصا إلى إيطاليا واليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا.

وتشير المفوضية إلى أن أكثر من 2500 شخص قضوا أو فقدوا في البحر وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط والطريق البحرية لشمال غرب إفريقيا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021.

المهاجرين تونس اوروبا منصة نفطية السلطات التونسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

القبض على الإعلامى توفيق عكاشة

إخلاء سبيل توفيق عكاشة من سرايا النيابة

إعادة استجواب أسرة بسنت خالد «ضحية الصور المفبركة» بالغربية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

مدبولي يلتقى رئيس البورصة لاستعراض مؤشرات أداء السوق في 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟