الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تحفة القاهرة التاريخية».. حديقة درب اللبانة بعد التطوير «صور»

تطوير حديقة درب اللبانة
تطوير حديقة درب اللبانة

نشرت محافظة القاهرة عبر حسابها على شبكات التواصل الاجتماعي، صورا لأعمال تطوير الحديقة التاريخية «درب اللبانة»، ضمن خطة أعمال تطوير وإعادة إحياء حديقة ميدان الرميلة بمنطقة درب اللبانة.

جاءت أعمال تطوير الحديقة التاريخية ضمن مخطط تطوير القاهرة التاريخية وإعادة القاهرة لسيرتها الأولى، حسب تكليفات القيادة السياسية بجعل القاهرة العاصمة الثقافية والتراثية للدولة المصرية.

FB_IMG_1641309797251

وشملت أعمال التطوير زرع نباتات مناسبة للروح التراثية للحديقة وتطوير محيطها حسب المخطط التصميمي لها على شكل نصف دائرة.

وعقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ظهر اليوم، اجتماعا اليوم بمقر ديوان عام محافظة القاهرة وذلك على هامش أعمال اللجنة التيسيرية في متابعة أعمال مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

FB_IMG_1641309787112

ويترأس اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء والمهندس رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية الاجتماع.

وناقش الاجتماع موقف التفاوض وآليات التفاوض والبدائل الخاصة بأعمال إحياء القاهرة التاريخية وعرض النموذج الخاص بالحفاظ على الواجهات التي تم تطويرها بمنطقة الحاكم لضمان عدم التعدي أو حدوث أي مخالفات.

FB_IMG_1641309776540

كما ناقش اجتماع اليوم موقف أعمال التطوير بمنطقة درب اللبانة وباب زويلة، بالإضافة إلى المنطقة الحرفية البديلة على محور جيهان السادات لنقل الأنشطة غير المتوافقة من القاهرة التاريخية.

وعقد الاجتماع بحضور مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المهندسة راندة المنشاوي رئيس صندوق التنمية الحضرية.

FB_IMG_1641309784638

 والمهندس خالد صديق وبحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والمهندسة جيهان، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

كما تفقد اللواء ابراهيم عبدالهادي صباح اليوم أعمال الإزالات بمنطقة شمال الحرفيين لإخلاء المنطقة في إطار مشروع إحياء القاهرة التاريخية.

FB_IMG_1641309773574

وتابع نائب محافظ القاهرة، خلال جولته، معوقات أعمال الإزالة ووجه خلال جولته بسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة للمنطقة.

تطوير حديقة درب اللبانة إحياء القاهرة التاريخية القاهرة التاريخية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

إعادة استجواب أسرة بسنت خالد «ضحية الصور المفبركة» بالغربية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

«الأرصاد» تكشف أسباب تساقط الثلوج في بعض المحافظات

أول صورة للمتهمين بالتسبب فى واقعة فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة

«المعلمين» تفتح تحقيقًا حول تكريم «معلمة المنصورة» صاحبة وصلة الرقص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟

فلسطين: ازدواجية خطاب «لبيد» تُظهر حقيقة مواقفه