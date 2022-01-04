«تحفة القاهرة التاريخية».. حديقة درب اللبانة بعد التطوير «صور»

نشرت محافظة القاهرة عبر حسابها على شبكات التواصل الاجتماعي، صورا لأعمال تطوير الحديقة التاريخية «درب اللبانة»، ضمن خطة أعمال تطوير وإعادة إحياء حديقة ميدان الرميلة بمنطقة درب اللبانة.

جاءت أعمال تطوير الحديقة التاريخية ضمن مخطط تطوير القاهرة التاريخية وإعادة القاهرة لسيرتها الأولى، حسب تكليفات القيادة السياسية بجعل القاهرة العاصمة الثقافية والتراثية للدولة المصرية.

وشملت أعمال التطوير زرع نباتات مناسبة للروح التراثية للحديقة وتطوير محيطها حسب المخطط التصميمي لها على شكل نصف دائرة.

وعقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ظهر اليوم، اجتماعا اليوم بمقر ديوان عام محافظة القاهرة وذلك على هامش أعمال اللجنة التيسيرية في متابعة أعمال مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

ويترأس اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء والمهندس رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية الاجتماع.

وناقش الاجتماع موقف التفاوض وآليات التفاوض والبدائل الخاصة بأعمال إحياء القاهرة التاريخية وعرض النموذج الخاص بالحفاظ على الواجهات التي تم تطويرها بمنطقة الحاكم لضمان عدم التعدي أو حدوث أي مخالفات.

كما ناقش اجتماع اليوم موقف أعمال التطوير بمنطقة درب اللبانة وباب زويلة، بالإضافة إلى المنطقة الحرفية البديلة على محور جيهان السادات لنقل الأنشطة غير المتوافقة من القاهرة التاريخية.

وعقد الاجتماع بحضور مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المهندسة راندة المنشاوي رئيس صندوق التنمية الحضرية.

والمهندس خالد صديق وبحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والمهندسة جيهان، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

كما تفقد اللواء ابراهيم عبدالهادي صباح اليوم أعمال الإزالات بمنطقة شمال الحرفيين لإخلاء المنطقة في إطار مشروع إحياء القاهرة التاريخية.

وتابع نائب محافظ القاهرة، خلال جولته، معوقات أعمال الإزالة ووجه خلال جولته بسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة للمنطقة.