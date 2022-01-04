إعادة استجواب أسرة بسنت خالد «ضحية الصور المفبركة» بالغربية

باشرت نيابة كفرالزيات، بمحافظة الغربية، برئاسة محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفرالزيات لليوم الثاني على التوالي، التحقيق في واقعة تقدم أسرة بسنت خالد ببلاغ يتهم شابين بفبركة صور لها على غير الحقيقة، ما أثر على حالتها النفسية ودفعها لتناول حبة غلة سامة.



واستمعت النيابة، اليوم، مرة أخرى لأقوال كلا من والدها خالد شلبي وعبدالله أبوالمجد خطيب شقيقتها وشقيقتها شاهيناز ونجلة عمتها، حول ظروف وملابسات حالتها النفسية الأخيرة، وما يتعلق بتداول صور لها أثرت عليها وتسببت في تعاطيها حبة سامة.



كما استمعت النيابة لأقوال كلا من م ا وع ا وهما عم وخال المتهم الأول، وعم المتهم الثاني في بلاغ أسرة الفتاة «بسنت»، حول ملابسات الشابين ا ش طالب ثانوي أزهري وع م طالب جامعي، ومدى علمهم بواقعة نشرهما لصور من عدمه.