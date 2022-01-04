خلال اللقاء الأسبوعى.. محافظ سوهاج يستقبل المواطنين لبحث مطالبهم

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددًا من المواطنين لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة.

حضر اللقاء، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.



واستمع محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراض، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

واستجاب محافظ سوهاج للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما أحال بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

وشهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والمستشار شوكت زيان رئيس مجلس أمناء المدرسة، والدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين .

رحب المحافظ بالحضور جمعيًا، لافتًا إلى أن حضوره اليوم يأتي في إطار دعم المدرسة التي تعد إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، ورسالة قوية لطمأنة أولياء الأمور، أن المدرسة تسير بصورة جيدة، مؤكدا حرص المحافظة بالتعاون مع جامعة سوهاج، ومديرية التربية، على دعم المدرسة بكافة الإمكانات المتاحة لأداء رسالتها نحو أبنائنا الطلاب .

ومن جانبه توجه المستشار شوكت زيان بالشكر لمحافظ الإقليم على دعمه التام للمدرسة، وحرصه على دخول المدرسة الخدمة هذا العام من خلال تذليل كافة العقبات، والزيارات الميدانية المتكررة للسيد المحافظ للمدرسة، للوقوف على آخر المستجدات، موجها الشكر لجميع الأطراف الداعمة للمدرسة في أداء رسالتها.