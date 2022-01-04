الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 60 طنًا من المخلفات بمدينة المنيا

تطعيم المواطنين بلقاح
تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بقرية بني أحمد الشرقية بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا،  بالتنسيق مع الإدارة الصحية، تطعيم أهالي قرية بني أحمد الشرقية بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تطعيم 350 مواطنًا من أهالي القرية.

كما كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة بقرى بني أحمد الغربية ونزلة حسين وتوابعهما وتمكنت من رفع 60 طن مخلفات، وتابعت رفع مخلفات الهدم والتعديات على حرم النيل وإخماد حريق بحي جنوب المدينة دون وقوع خسائر في الأرواح.

من ناحيته، أكد أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية بقرية بني أحمد الغربية، أن قسم البيئة بالقرية واصل أعمال وحملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وقام برفع 30 طنًا من مخلفات وتراكمات نواتج الأمطار.

وأوضح أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين، أنه تم مواصلة حملات النظافة بالقرية وتوابعها وتم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات من شوارع القرية حفاظا على المظهر الجمالي للقرية . والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

المنيا تطعيم الأهالي بلقاح كورونا بقرية بني أحمد الشرقية رفع 60 طن مخلفان إزالة التعديات علي النيل الدكتور محمود أبو كريشة الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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