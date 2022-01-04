الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعدام قاتل زوجة شقيقه فى حلوان شنقًا

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة قاتل زوجة شقيقه فى حلوان بالإعدام شنقا. 

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام يحيى اليمانى وإبراهيم فهمى صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور وليد محمد الفاتح وكيل النيابة وأمانة سر ياسر عبد العاطى.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم «ب.ف» بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة بقتل زوجة شقيقه المجنى عليها «ز.ع» عمدًا مع سبق الإصرار بباعث الانتقام على إثر خلاف سابق بينهما ولد فى نفس الجانى حقدا وضغينة تجاه ضحيته فبيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد ما انتواه من نية خبيثة بإزهاق روحها مخطط إجرامى بجلبه سلاح أبيض «سكين» حتى ارتأى التوقيت الملائم بغياب شقيقه «زوجها» لتنفيذ ما ضمره فى نفسه وحبسه بوجدانه، فتسلل من مسكنه لمسكنها وما أن ظفر بها استل سلاحا حادا من بين طيات ملابسه والسابق إعداده بمسكنه وكال لها به عدة طعنات استقرت بعضها بصدرها وبمحاولتها المقاومة استقر الآخر بذراعها حتى خارت قوى ضحيته مستسلمة له فكال له طعنات أخرى بظهرها للتيقن من الإجهاز عليها فحقق ما ابتغاه وصمم عليه من إزهاق روحها بإحداثه الإصابات التى أودت بحياتها.

الإعدام شنقا محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار محمد احمد عطية

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