الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كشف وكر لـ«داعش» في العراق

العراق
العراق

تمكنت الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط وكر لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك العراقية. 

وفي بيان رسمي، كشفت خلية الإعلام الأمني بالعراق، عن أن مديرية استخبارات وأمن كركوك بالاشتراك مع شعبة استخبارات اللواء التاسع عشر بالفرقة الخامسة شرطة اتحادية مع قوة من الفوج الثالث لواء 56 حشد شعبي، نفذت واجبا مشتركا في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك. 

ووفقاً لقناة "السومرية نيوز" العراقية، فقد أسفر ذلك على العثور على وكر لعناصر عصابات داعش الإرهابية، بداخله عدد من أواني الطبخ وأدوية علاج وفراش منام 3 وأغطية 3 مع مجموعة من عتاد الـBKC، بالقرب من قرية ربيضة التابعة للناحية.

وأضاف البيان أنه تم تدمير الوكر من قبل الجهد الهندسي للفرقة الخامسة شرطة الاتحادية، والتعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة بغداد تايمز، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية لتفتيش ضفتي نهر ديالى.

وكانت قد أعلنت السلطات العراقية، خلال الأيام الماضية، عن انطلاق عملية أمنية من 6 محاور لتعقب عناصر.

وقال قائد عمليات ديالى طالب الموسوي، في بيان، إن "قوة مشتركة، نفذت عملية أمنية واسعة من ستة محاور انطلقت صباح اليوم لمطاردة العدو في سلسلة جبال حمرين بالمنطقة المحصورة بين طريق بغداد كركوك وقرة تبة عين ليلى".

وأضاف الموسوي أن "العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية من خلال رصد الكاميرات والمشاهدات اليومية".

والسبت الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن استهداف 3 تجمعات لداعش بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "طائرات القوة الجوية العراقية وجهت ضربة جوية بواسطة طائرة L-159 استهدفت خلالها (3) تجمعات لعصابات داعش الإرهابية على سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى".

والأربعاء الماضي، انطلقت عملية مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وقوت البيشمركة الكردية، وبإسناد من طيران التحالف الدولي استهدفت ملاحقة عناصر داعش الإرهابية في ديالى.

وركزت تلك العملية على تطهير المناطق الفاصلة بين قطعات القوات الاتحادية وإقليم كردستان، عند أطراف قضاء خانقين وكفري وعلى بعد مسافة من ضفتي نهر ديالى".

 

 

 

-‏‏ العراق داعش الاستخبارات كركوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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