«لعنة الذهب الخام».. تجديد حبس المتهم بقتل زميله ودفنه بـ«صحراء أسوان»

جدد قاض المعارضات بمحكمة أسوان، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل صديقه، ودفن جثته في الصحراء خلال عملهم لنقل تراب ذهب خام ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة كوم أمبو يفيد باعتراف متهم بقتل أحد أصدقائه في مدينة أسوان، حيث إنهم كانوا في مهمة عمل سويًا خاصة لنقل تراب خام الذهب، ولكن وقع بينهما سوء تفاهم، ما أدى إلى ضرب الجاني المجني عليه بحطبة مشتعلة بالنيران وقبل تحركه من مكانه ليأخذ حقه منه فرّ الجاني إلى سيارته وجلب سلاحاً أبيض "سنجة" وطعنه ما أودى بحياته.

وسلم المتهم نفسه عقب ارتكابه الواقعة إلى مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، العرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.