الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«لعنة الذهب الخام».. تجديد حبس المتهم بقتل زميله ودفنه بـ«صحراء أسوان»

ذهب
ذهب

جدد قاض المعارضات بمحكمة أسوان، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل صديقه، ودفن جثته في الصحراء خلال عملهم لنقل تراب ذهب خام ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة كوم أمبو يفيد باعتراف متهم بقتل أحد أصدقائه في مدينة أسوان، حيث إنهم كانوا في مهمة عمل سويًا خاصة لنقل تراب خام الذهب، ولكن وقع بينهما سوء تفاهم، ما أدى إلى ضرب الجاني المجني عليه بحطبة مشتعلة بالنيران وقبل تحركه من مكانه ليأخذ حقه منه فرّ الجاني إلى سيارته وجلب سلاحاً أبيض "سنجة" وطعنه ما أودى بحياته.

وسلم المتهم نفسه عقب ارتكابه الواقعة إلى مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، العرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.

قاض المعارضات الصحراء دفن المتهم حبس محكمة أسوان التحقيقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

أول صورة للمتهمين بالتسبب فى واقعة فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة

مصدر أمنى: والد فتاة الغربية لم يبلغ الشرطة والأمن تحرك بعد تداول الواقعة

«المعلمين» تفتح تحقيقًا حول تكريم «معلمة المنصورة» صاحبة وصلة الرقص

من إنتاج وكالة الفضاء المصرية.. تسليم أول 3 أقمار صناعية تعليمية للجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟

فلسطين: ازدواجية خطاب «لبيد» تُظهر حقيقة مواقفه

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى بحق الوجود الفلسطينى يتصاعد دون أى رادع دولى