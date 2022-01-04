الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اللجنة التيسيرية تناقش آليات التفاوض والبدائل الخاصة بأعمال أحياء القاهرة التاريخية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ظهر اليوم، اجتماعًا اليوم  بمقر ديوان عام محافظة القاهرة وذلك على هامش أعمال اللجنة التيسيرية في متابعة أعمال مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

ويترأس اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء والمهندس رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية الاجتماع.

وناقش الإجتماع موقف التفاوض آليات التفاوض والبدائل الخاصة بأعمال إحياء القاهرة التاريخية وعرض النموذج الخاص بالحفاظ على الواجهات التي تم تطويرها بمنطقة الحاكم لضمان عدم التعدي أو حدوث أي مخالفات.

كما ناقش اجتماع اليوم موقف أعمال التطوير بمنطقة درب اللبانة وباب زويلة بالإضافة إلى المنطقة الحرفية البديلة على محور جيهان السادات لنقل الأنشطة غير المتوافقة من القاهرة التاريخية.

وعقد الاجتماع بحضور مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المهندسة راندة المنشاوي رئيس صندوق التنمية الحضرية والمهندس خالد صديق وبحضور اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والمهندسة جيهان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير منطقة القاهرة التاريخية والتي توليها الدولة أهمية بالغة لكي تستعيد منطقة القاهرة التاريخية أهميتها ومكانتها السياحية. 

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتطوير منطقة القاهرة التاريخية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة مشيرًا إلى أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تتم بالتنسيق بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع ام الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه هناك فريق استشاري متخصص في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات ، حيث يتم التعامل في هذه المنطقة من خلال ترميم واجهات العقارات ذات الحالة الإنشائية الجيدة،  ويتم تطوير واجهاتها بما يتناسب مع الطابع العمراني المميز للمنطقة. 

أما بالنسبة للعقارات ذات الحالة الإنشائية السيئة فيتم بالتنسيق مع الشاغلين تقديم قيمة إيجارية مؤقتة وإخلاء العقار لحين ترميمه ورفع كفاءته وعودتهم مرة أخرى.

كما سيتم نقل الأنشطة التي لا تتناسب مع طبيعة المنطقة إلى المشروع الذى تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر.

مجلس الوزراء محافظ القاهرة محافظة القاهرة المهندس خالد صديق القاهرة التاريخية قرار رئيس مجلس الوزراء نائب محافظ القاهرة إحياء القاهرة التاريخية نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية خالد عبدالعال محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ديوان عام محافظة القاهرة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية مساعد أول رئيس مجلس الوزراء مشروع إعادة احياء القاهرة التاريخية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

من إنتاج وكالة الفضاء المصرية.. تسليم أول 3 أقمار صناعية تعليمية للجامعات

«المعلمين» تفتح تحقيقًا حول تكريم «معلمة المنصورة» صاحبة وصلة الرقص

محافظة القاهرة ترد على أعمال إزالة الحي السادس بمدينة نصر

كيف اخترق الإخوان بنها؟.. أكاديميون يجيبون

المدرس المحال للتحقيق فى واقعة الرقص: مش من حق حد يصورنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟

فلسطين: ازدواجية خطاب «لبيد» تُظهر حقيقة مواقفه

فلسطين: التصعيد الإسرائيلي بحق الوجود الفلسطيني يتصاعد دون أي رادع دولي