المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة التجارة في الهيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لإدانته بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفي بلاسي ، وأحمد سمير، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية رقم 9534 لسنة 2021 جنايات مركز أولاد صقر، لشهر سبتمبر من العام المنقضى، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد قيام ضباط مباحث المركز بضبط كل من “ ع . ح . إ “ 27 عاما، سائق "توك توك"، وبحوزته 29 لفافة لجوهر الهيروين المخدر.

بتفتيش الدراجة البخارية عثر بها علي سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته.

تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.