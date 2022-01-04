الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب شركة عامين في التعدي على طفلة في الدقهلية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة صاحب شركة خرسانة بالحبس عامين مع الشغل؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة عمر 9 سنوات، بمدينة دكرنس.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهلول عبدالدايم حميدة بعضوية المستشارين محمد أحمد البهنساوى، شريف مصطفى زاهر ، محمد أمل محمد سليمان ، وأمانة طة شعبان عاشور، محمد مصطفى رمزى.

ترجع الواقعة عندما قرر المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية ، إحالة المتهم «أ .ب»،  43 سنة، صاحب شركة خرسانة بمدينة دكرنس إلى محكمة جنايات المنصورة،  لاتهامه بالتعدى على الطفلة «ج. ي»، عمرها 9 سنوات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرار بالحبس، والإحالة للمحاكمة.

الدقهلية طفلة التعدي صاحب شركة عامين محكمة جنايات المنصورة شركة خرسانة

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