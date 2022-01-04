حبس صاحب شركة عامين في التعدي على طفلة في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة صاحب شركة خرسانة بالحبس عامين مع الشغل؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة عمر 9 سنوات، بمدينة دكرنس.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهلول عبدالدايم حميدة بعضوية المستشارين محمد أحمد البهنساوى، شريف مصطفى زاهر ، محمد أمل محمد سليمان ، وأمانة طة شعبان عاشور، محمد مصطفى رمزى.

ترجع الواقعة عندما قرر المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية ، إحالة المتهم «أ .ب»، 43 سنة، صاحب شركة خرسانة بمدينة دكرنس إلى محكمة جنايات المنصورة، لاتهامه بالتعدى على الطفلة «ج. ي»، عمرها 9 سنوات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرار بالحبس، والإحالة للمحاكمة.