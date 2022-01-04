الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لا شبهة جنائية.. التحريات تكشف سبب حريق أكشاك بسوق عين حلوان

جانب من اثار الحريق
جانب من اثار الحريق

تسلّمت نيابة حلوان، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث بشأن نشوب حريق في عدد من الأكشاك بمنطقة سوق عين حلوان بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحريات عن حدوث ماس كهربائي بالوصلات نتج عنه اشتعال النيران وامتدادها لعدد من الأكشاك. 

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل سوق في عين حلوان، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده، وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

حلوان تحريات سوق عين حلوان حريق الأكشاك

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