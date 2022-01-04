لا شبهة جنائية.. التحريات تكشف سبب حريق أكشاك بسوق عين حلوان

تسلّمت نيابة حلوان، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث بشأن نشوب حريق في عدد من الأكشاك بمنطقة سوق عين حلوان بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحريات عن حدوث ماس كهربائي بالوصلات نتج عنه اشتعال النيران وامتدادها لعدد من الأكشاك.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل سوق في عين حلوان، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده، وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.