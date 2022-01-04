العراق: انطلاق عملية أمنية لتفتيش ضفتى نهر ديالى

أفادت صحيفة بغداد تايمز، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية لتفتيش ضفتي نهر ديالى.



وكانت قد أعلنت السلطات العراقية، خلال الأيام الماضية، عن انطلاق عملية أمنية من 6 محاور لتعقب عناصر.



وقال قائد عمليات ديالى طالب الموسوي، في بيان، إن "قوة مشتركة، نفذت عملية أمنية واسعة من ستة محاور انطلقت صباح اليوم لمطاردة العدو في سلسلة جبال حمرين بالمنطقة المحصورة بين طريق بغداد كركوك وقرة تبة عين ليلى".

وأضاف الموسوي أن "العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية من خلال رصد الكاميرات والمشاهدات اليومية".



وفي وقت سابق من ليل أمس السبت، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن استهداف 3 تجمعات لداعش بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "طائرات القوة الجوية العراقية وجهت ضربة جوية بواسطة طائرة L_159 استهدفت خلالها (3) تجمعات لعصابات داعش الإرهابية على سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى".



والأربعاء الماضي، انطلقت عملية مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وقوت البيشمركة الكردية، وبإسناد من طيران التحالف الدولي استهدفت ملاحقة عناصر داعش الإرهابية في ديالى.

وركزت تلك العملية على تطهير المناطق الفاصلة بين قطعات القوات الاتحادية وإقليم كردستان، عند أطراف قضاء خانقين وكفري وعلى بعد مسافة من ضفتي نهر ديالى".

وصعّد تنظيم داعش خلال الأسبوع الماضي من هجماته التي استهدفت نقاطًا تابعة للقوات الكردية في محافظة نينوى وكركوك، أسفرت عن مقتل 15 عنصرًا من قوات البيشمركة الكردية.

وعلى وقع تلك الخروقات الأمنية، هاجم عناصر داعش قرية اللهيبان عند أطراف كركوك، واستطاعوا السيطرة عليها لساعات محدودة، قبل أن تتم استعادتها من قبل قوة مشتركة من الجيش الاتحادي والبيشمركة.

وعزا مراقبون للشأن الأمني في العراق، تركز الهجمات التي يشنها داعش على المناطق ذات الوجود الأمني المشترك لضعف التنسيق بين بغداد وأربيل بخصوص تأمينها.