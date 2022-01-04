الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شروط الحصول على خدمات تراخيص المرور على البوابة الإلكترونية

تراخيص
تراخيص

«وحدات تراخيص المرور» .. من أكثر الخدمات المستحدثة التي أطلقتها بوابة الخدمات المرورية الإلكترونية، بوزارة الداخلية، حيث أتاحت خدماتها للمواطنين عن بُعد وحجز موعد في وحدات المرور؛ تخفيفًا للوقت وضمن فعاليات تدابير كورونا الاحترازية.

ونرصد في هذا التقرير أبرز الخطوات والشروط: 

- بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري المفعول.

- السداد بكافة أنواع كروت الأئتمان ولا يوجد تعامل نقدي.

- تقدم الخدمه لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.

- وجود شهادة براءة ذمة سارية.

- يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات، ولا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادره من الشركات المختلفة.

- يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، ويشترط ألا يكون قد مضي علي التوكيل ثلاثة اعوام من تاريخ صدوره.

- يتم تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب إستخراج بدل فاقد لها تكون صادرة من قسم الشرطة المختص.

- يتم تقديم الرخصة التالفة فى حالة طلب "بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير".

- تقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط (موضح بها الرقم القومي).

- لا يتم تقديم الخدمات الآتية : ( نقل القيد – نقل الملكية – خدمات الأجانب – خدمات الشركات ).

- لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير.

- لا يتم التعامل مع خطابات التجديد أو رفع الحظر الورقي و الوحدات تعمل بالتكامل الإلكتروني مع كافة البنوك على مستوى الجمهورية.

وحدات تراخيص المرور الخدمات المرورية الإلكترونية تدابير كورونا الاحترازية فعاليات الخدمات المستحدثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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