إصابة شخصين فى حادث تصادم بين نقل وتروسيكل بالعياط

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل على طريق مصر أسيوط الزراعي ما بين قريتى المقاطفية والسعودية بمركز العياط محافظة الجيزة.

تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بالعياط.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع حادث التصادم وتبين إصابة شخصين.

وبإجراء التحريات تبين أن حادث تصادم بين سيارة نقل بتروسيكل على طريق مصر أسيوط الزراعي مابين قريتي المقاطفية والسعودية بمركز العياط.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.