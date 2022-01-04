الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بترويج المخدرات داخل «توك توك» ببدر

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة وعاطلين لحيازتهم كمية من المواد المخدرة داخل توك توك بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وطالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين، وإرسال تقرير مفصل عنها. 

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بنيابة الشروق وبدر بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها بنطاق القاهرة الجديدة، والكسب غير المشروع منها. 

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط سيدة وعاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة داخل توك توك، قبل ترويجها بمدينة بدر، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، كما عثر بحوزتهم على مبلغ مالي من متحصلات تجارتهم، وهواتف محمولة، لتسهيل الاتصال بعملائهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

حبس بدر نيابة متهمين شروق

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