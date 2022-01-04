الأمن العام يضبط 37 سلاحًا ناريًا و12 قضية مخدرات

أعلن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون وبحوزتهم 37 قطعة سلاح ناري، كما جرى ضبط 12 قضية مخدرات، وتنفيذ 52124 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لمواجهة عمليات البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.