اتفاقية تعاون لإنشاء المركز الإقليمي للاستشارات العلمية والتقنية لتنمية الوادي الجديد

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة الوادي الجديد ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لإنشاء المركز الإقليمي للإستشارات العلمية والتقنية لتنمية الوادي الجديد، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات البحثية والعملية لصالح المشروعات التنموية بالمحافظة.

وقد وقع على الاتفاقية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وقال رئيس جامعة الوادي الجديد، إن اللواء محافظ الوادى الجديد استقبل بمكتبه بديوان عام المحافظة وفد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة رئيس المعهد، الذي زار المحافظة لدراسة موقع ظاهرة الانبعاثات الغازية بمنطقة الهنداو بمركز الداخلة، وذلك بحضور الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية وعدد من التنفيذيين والأساتذة المختصين.

- بحث سبل التعاون في مجال الدراسات المائية للخزان الجوفي وآليات استدامته

وخلال اللقاء استعرض محافظ الوادى الجديد ورئيس معهد البحوث البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، نتائج الدراسات والعينات التي تم أخذها من موقع ظاهرة الانبعاثات الغازية، موجهاََ بتوسيع نطاق الدراسة بالمناطق المحيطة، كما بحث سبل التعاون في مجال الدراسات المائية للخزان الجوفي وآليات استدامته والتنسيق في مجال الاكتشافات الأثرية وتطوير المعالم الأثرية والترويج لها سياحياََ.