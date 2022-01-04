الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزيز المالية: سددنا ٤٢٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٣٠ شهرًا

وزير المالية
وزير المالية


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فالخزانة العامة للدولة انتهت من سداد ٤٢٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات خلال٣٠ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن،على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم .
 

وأضاف أننا مستمرون فى سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وقد تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه خلال العام المالى الحالي ضمن اتفاق فض التشابكات، وبنهاية يونيه المقبل يكون قد تم سداد ٥١٠,٥ مليار جنيه خلال ٣٦ شهرًا للهيئة.
 

وأشار إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضمن اتفاق فض التشابكات خلال ٧ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩، ما يقرب من تريليون و٣٦٣ مليار جنيه.
 

وقال: الخزانة العامة للدولة ستسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار ٥٠ عامًا وهى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من ٢٠١٩.

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