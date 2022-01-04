الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تناظر جثة مسنة سقطت أسفل عجلات قطار الإسماعيلية

جثة
جثة

انتقل فريق من النيابة العامة، بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، لمعاينة ومناظرة جثة سيدة مسنة لقت مصرعها أسفل عجلات، قطار "الإسماعيلية – السويس"، بشريط قضبان السكة الحديد بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

وجاء ذلك خلال ذهابها لشراء الخبز من إحدى الأفران بالقرية لدى عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للركاب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة والتي أمرت بنقلها إلى مشرحة مستشفى فايد.

انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتم التعرف على جثمان السيدة المسنة، وتحديد مكان إقامتها بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، ولقت مصرعها خلال ذهابها لشراء الخبز صباح اليوم من إحدى أفران القرية، خلال عبورها شريط السكة الحديد.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بالعثور على جثمان سيدة مسنة، مجهولة، على شريط قضبان السكة الحديد بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة مسنة سيدة جثة مناظرة الإسماعيلية

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